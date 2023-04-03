Luka Vracar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Vracar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Vracar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Vracar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Vracar 8 Eylül 2005 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Vračar şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Vracar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
GNK Dinamo Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb U19 takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Vracar'nin GNK Dinamo Zagreb U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luka Vracar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Vracar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Ağustos 2019 yılında I. Zapresic Jgd
1 Temmuz 2020 yılında I. Zapresic U17
12 Ağustos 2022 yılında Din. Zagreb U19
Luka Vracar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Vracar şuan GNK Dinamo Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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