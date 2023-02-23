Luka Zahovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Zahovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Zahovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Zahovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Zahovic 15 Kasım 1995 tarihinde Guimarães şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Slovenya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Luka Zahović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Zahovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Luka Zahovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Luka Zahovic'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luka Zahovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Zahovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luka Zahovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Zahovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında NK Maribor U19

1 Temmuz 2013 yılında NK Maribor

20 Temmuz 2013 yılında Verzej

30 Haziran 2014 yılında NK Maribor

7 Ağustos 2015 yılında Heerenveen

23 Ağustos 2016 yılında NK Maribor

26 Şubat 2017 yılında Heerenveen

27 Şubat 2017 yılında NK Maribor

1 Ekim 2020 yılında Pogon Szczecin

Luka Zahovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Zahovic şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luka Zahovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SL Benfica (2001–2007), NK Maribor (2007–2013)

Slovenya takımında 19 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 15 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.