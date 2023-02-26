Luka Zarandia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Zarandia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Zarandia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Zarandia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Zarandia 17 Şubat 1996 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა ზარანდია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Zarandia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Zarandia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Zarandia'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Zarandia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Zarandia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luka Zarandia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Zarandia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KRC Genk

15 Temmuz 2016 yılında FC Locomotive

14 Ocak 2017 yılında Arka Gdynia

2 Temmuz 2019 yılında Zulte Waregem

19 Şubat 2020 yılında Tobol Kostanay

27 Temmuz 2020 yılında Zulte Waregem

29 Mart 2022 yılında Korona Kielce

1 Ocak 2023 yılında Dinamo Batumi

Luka Zarandia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Zarandia şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luka Zarandia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 23 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 28 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 10 gol atmıştır.

Gürcistan U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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