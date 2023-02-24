Lukacs B%C5%91Le kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukacs B%C5%91Le Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukacs B%C5%91Le adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukacs B%C5%91Le Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukacs B%C5%91Le 27 Mart 1990 tarihinde Marcali şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukacs B%C5%91Le Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Lukacs B%C5%91Le, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukacs B%C5%91Le'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukacs B%C5%91Le Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukibole23

Lukacs B%C5%91Le Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukacs B%C5%91Le isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukacs B%C5%91Le Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukacs B%C5%91Le futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2004 yılında Kaposvár Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Kaposvár U19

1 Temmuz 2008 yılında Kaposvár II

1 Ocak 2010 yılında Kaposvár

7 Temmuz 2014 yılında CSMS Iași

1 Temmuz 2017 yılında Ferencváros

14 Şubat 2020 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2020 yılında Ferencváros

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2021 yılında Honvéd

8 Temmuz 2022 yılında Paksi FC

Lukacs B%C5%91Le Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukacs B%C5%91Le şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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