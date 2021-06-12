Lukaku'dan Eriksen’e jest: Attığı golü hediye etti! Son dakika... Rusya ile oynadığı müsabakada Belçika’yı 11. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçiren Lukaku, golünü geçtiğimiz saatlerde kalbi duran Eriksen’e hediye etti.

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