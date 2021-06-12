Lukaku'dan Eriksen’e jest: Attığı golü hediye etti!
Son dakika... Rusya ile oynadığı müsabakada Belçika’yı 11. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçiren Lukaku, golünü geçtiğimiz saatlerde kalbi duran Eriksen’e hediye etti.
Son dakika... EURO 2020 B Grubu'ndaki ikinci maçta Belçika ile Rusya karşı karşıya geldi. Rusya'nın ev sahipliği yaptığı maçta Lukaku ve arkadaşları, Euro 2020'de ilk zaferini almayı amaçlıyor.
Maçın 11. dakikasında 28 yaşındaki yıldız futbolcu Romelu Lukaku attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
'SENİ SEVİYORUM ERİKSEN'
Lukaku golünü bugün oynanan Danimarka- Finlandiya maçında sahada kalbi duran Eriksen’e hediye etti. Genç futbolcu gol sevincini kameralara ‘Seni seviyorum Chris…’ diyerek yaşadı.
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