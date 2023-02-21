Lukas Bartosak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Bartosak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Bartosak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Bartosak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Bartosak 3 Temmuz 1990 tarihinde Brumov-Bylnice şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Bartošák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Bartosak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Lukas Bartosak, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Bartosak'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lukas Bartosak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Bartosak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Bartosak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Bartosak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Brumov

2 Mart 2010 yılında FC Hlucin

1 Temmuz 2011 yılında Karvina

1 Temmuz 2012 yılında Viktoria Zizkov

3 Temmuz 2015 yılında Slovan Liberec

1 Temmuz 2017 yılında Fastav Zlin

17 Ağustos 2020 yılında Karvina

1 Temmuz 2022 yılında Trinity Zlin

Lukas Bartosak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Bartosak şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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