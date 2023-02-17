Lukas Bjorklund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Bjorklund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Bjorklund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Bjorklund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Bjorklund 16 Şubat 2004 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Lukas Edvin Björklund şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Bjorklund Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Lukas Bjorklund, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Bjorklund'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lukas Bjorklund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Bjorklund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Bjorklund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Bjorklund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Milan U18

1 Temmuz 2022 yılında Milan U19

31 Ağu 2022 yılında SönderjyskE

Lukas Bjorklund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Bjorklund şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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