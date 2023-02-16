Lukas Boeder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Boeder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Boeder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Boeder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Boeder 18 Nisan 1997 tarihinde Essen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Boeder Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CS yapmaktadır. Lukas Boeder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 21 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Boeder'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Boeder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Boeder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Boeder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Boeder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Burgalten. Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Leverkusen U17

10 Mart 2014 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2015 yılında Leverkusen

23 Ocak 2017 yılında Paderborn

30 Haziran 2017 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2017 yılında Paderborn

1 Temmuz 2019 yılında MSV Duisburg

26 Ağu 2020 yılında Hallescher FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

21 Eylül 2021 yılında Saarbrücken

Lukas Boeder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Boeder şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Boeder Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Kupferdreh (-2003), SV Burgaltendorf (2003-2006), FC Schalke 04 (2006-2012), Bayer Leverkusen (2012-2015)

Almanya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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