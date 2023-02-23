Lukas Brambilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Brambilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Brambilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Brambilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Brambilla 4 Ocak 1995 tarihinde Caxias do Sul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Lukas Pivetta Brambilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Brambilla Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini turfu zone yapmaktadır. Lukas Brambilla, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lukas Brambilla'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi 12 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Brambilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Brambilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Brambilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Brambilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Náutico

1 Temmuz 2016 yılında EC Igrejinha

1 Ocak 2017 yılında Guarany Bagé

1 Temmuz 2017 yılında Krymteplitsa

1 Nisan 2018 yılında AC Kajaani

16 Ocak 2019 yılında Ap. Larisas

8 Temmuz 2019 yılında Doxa Katokopias

29 Eylül 2020 yılında PAE Chania

12 Ağustos 2021 yılında Anag. Karditsas

9 Temmuz 2022 yılında Al-Mesaimeer

3 Şubat 2023 yılında Botev Vratsa

Lukas Brambilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Brambilla şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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