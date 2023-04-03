Lukas Branecky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Branecky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Branecky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lukas Branecky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lukas Branecky 12 Nisan 2006 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Branecký şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lukas Branecky Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukas Branecky, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Branecky'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lukas Branecky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lukas Branecky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FC Zlin U19
Lukas Branecky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lukas Branecky şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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FC FASTAV Zlín (2016 -)
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