Lukas Buchvaldek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Buchvaldek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Buchvaldek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Buchvaldek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Buchvaldek 30 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Buchvaldek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Buchvaldek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBR SportConsult a.s. yapmaktadır. Lukas Buchvaldek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 21 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Lukas Buchvaldek'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Buchvaldek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Buchvaldek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Buchvaldek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Buchvaldek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Olomouc U19

1 Temmuz 2014 yılında Olomouc B

1 Eylül 2015 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2015 yılında Olomouc B

1 Temmuz 2016 yılında Sigma Olomouc

5 Ocak 2018 yılında Fotbal Trinec

30 Haziran 2019 yılında Sigma Olomouc

19 Temmuz 2019 yılında Vitkovice

31 Temmuz 2020 yılında Sigma Olomouc

21 Ağustos 2020 yılında Dukla Prag

Lukas Buchvaldek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Buchvaldek şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Buchvaldek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Hlučín (2002 - 2011)SK Sigma Olomouc (2011 - 2014)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

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