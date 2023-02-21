Lukas Budinsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Budinsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Budinsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Budinsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Budinsky 27 Mart 1992 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Budínský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Budinsky Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSG-Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Budinsky'nin MFK Karvina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Budinsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Budinsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Budinsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Budinsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2011 yılında Bohemians 1905

14 Temmuz 2014 yılında Karvina

30 Haziran 2015 yılında Bohemians 1905

1 Temmuz 2015 yılında Karvina

1 Temmuz 2019 yılında Mlada Boleslav

2 Temmuz 2021 yılında Banik Ostrava

30 Ağustos 2022 yılında Karvina

30 Haziran 2023 yılında Banik Ostrava

Lukas Budinsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Budinsky şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Budinsky Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Slavia Praha (1999 - 2005)FC Háje Jižní Město (2005)FC Bohemians Praha 1905 (2005 - 2011)

Çek Cumhuriyeti takımında 17 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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