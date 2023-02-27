Lukas Cerkauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Cerkauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Cerkauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Cerkauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Cerkauskas 12 Mart 1994 tarihinde Panevėžys şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Lukas Čerkauskas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Cerkauskas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukas Cerkauskas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 13 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Cerkauskas'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Cerkauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Cerkauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Cerkauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Cerkauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Ekranas

1 Ocak 2014 yılında Stumbras

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

8 Mart 2017 yılında DFK Dainava

23 Şubat 2018 yılında Stumbras

1 Ocak 2019 yılında Panevezys

13 Şubat 2021 yılında Hegelmann

Lukas Cerkauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Cerkauskas şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Lukas Cerkauskas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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