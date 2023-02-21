Lukas Cienciala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Cienciala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Cienciala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Cienciala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Cienciala 4 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Cienciala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Cienciala Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Lukas Cienciala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Cienciala'nin MFK Karvina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Cienciala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Cienciala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Cienciala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Cienciala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Fotbal Trinec

14 Ocak 2021 yılında Banik Ostrava

8 Şubat 2021 yılında Fotbal Trinec

30 Haziran 2021 yılında Banik Ostrava

14 Temmuz 2021 yılında Dukla Prag

30 Haziran 2022 yılında Banik Ostrava

29 Temmuz 2022 yılında Karvina

30 Haziran 2023 yılında Banik Ostrava

Lukas Cienciala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Cienciala şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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