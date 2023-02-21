Lukas Cmelik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Cmelik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Cmelik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Cmelik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Cmelik 13 Nisan 1996 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Čmelík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Cmelik Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Lukas Cmelik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lukas Cmelik'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lukas Cmelik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Cmelik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Cmelik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Cmelik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2012 yılında MSK Zilina

28 Ocak 2016 yılında FC Sion U21

31 Aralık 2016 yılında MSK Zilina

10 Şubat 2017 yılında Piast Gliwice

30 Haziran 2017 yılında MSK Zilina

1 Temmuz 2017 yılında Dunajska Streda

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

12 Kasım 2020 yılında Karvina

2 Ağustos 2022 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2022 yılında Karvina

1 Ocak 2023 yılında C. Budejovice

Lukas Cmelik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Cmelik şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Cmelik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MŠK Žilina

Slovakya U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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