Lukas Cmelik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Cmelik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Cmelik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukas Cmelik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lukas Cmelik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Cmelik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Cmelik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Cmelik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Cmelik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Cmelik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Cmelik 13 Nisan 1996 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Čmelík şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Cmelik Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Lukas Cmelik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lukas Cmelik'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lukas Cmelik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Cmelik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Lukas Cmelik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Cmelik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2012 yılında MSK Zilina

28 Ocak 2016 yılında FC Sion U21

31 Aralık 2016 yılında MSK Zilina

10 Şubat 2017 yılında Piast Gliwice

30 Haziran 2017 yılında MSK Zilina

1 Temmuz 2017 yılında Dunajska Streda

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

12 Kasım 2020 yılında Karvina

2 Ağustos 2022 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2022 yılında Karvina

1 Ocak 2023 yılında C. Budejovice

Lukas Cmelik kimdir

Lukas Cmelik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Cmelik şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MŠK Žilina

Lukas Cmelik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lukas Cmelik nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Lukas Buchvaldek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Buchvaldek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Buchvaldek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Buchvaldek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jack Veale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Veale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jack Veale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Veale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Havelka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Havelka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Havelka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Havelka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harris Feltham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harris Feltham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harris Feltham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harris Feltham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!