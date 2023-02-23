Lukas Droppa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Droppa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Droppa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Droppa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Droppa 22 Nisan 1989 tarihinde Uherské Hradiště şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Droppa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Droppa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Lukas Droppa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Droppa'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Droppa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Droppa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Droppa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Droppa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2010 yılında Graffin Vlasim

30 Haziran 2011 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2011 yılında Banik Ostrava

22 Şubat 2014 yılında Slask Wroclaw

20 Temmuz 2015 yılında Pandurii

12 Temmuz 2016 yılında Tom Tomsk

23 Ocak 2017 yılında Bandırmaspor

23 Temmuz 2017 yılında Slo. Bratislava

18 Temmuz 2018 yılında Shakhter K.

1 Temmuz 2019 yılında Gaz Metan

1 Ocak 2021 yılında FC Voluntari

Lukas Droppa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Droppa şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Traplice (1996 - 1997)1.FC Slovácko (1997 - 2005)AC Sparta Praha (2005 - 2008)

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