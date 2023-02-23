Lukas Droppa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Droppa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Droppa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukas Droppa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lukas Droppa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Droppa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Droppa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Droppa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Droppa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Droppa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Droppa 22 Nisan 1989 tarihinde Uherské Hradiště şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Droppa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Droppa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Lukas Droppa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Droppa'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Droppa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Droppa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Lukas Droppa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Droppa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2010 yılında Graffin Vlasim

30 Haziran 2011 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2011 yılında Banik Ostrava

22 Şubat 2014 yılında Slask Wroclaw

20 Temmuz 2015 yılında Pandurii

12 Temmuz 2016 yılında Tom Tomsk

23 Ocak 2017 yılında Bandırmaspor

23 Temmuz 2017 yılında Slo. Bratislava

18 Temmuz 2018 yılında Shakhter K.

1 Temmuz 2019 yılında Gaz Metan

1 Ocak 2021 yılında FC Voluntari

Lukas Droppa kimdir

Lukas Droppa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Droppa şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Traplice (1996 - 1997)
1.FC Slovácko (1997 - 2005)
AC Sparta Praha (2005 - 2008)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lukas Droppa nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Dorinel Oancea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorinel Oancea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dorinel Oancea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorinel Oancea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jake Dunwoody kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Dunwoody Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jake Dunwoody kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Dunwoody Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Vladoiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Vladoiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Vladoiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Vladoiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nooa Laine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nooa Laine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nooa Laine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nooa Laine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir