Lukas Eixler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Eixler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Eixler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Eixler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Eixler 3 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Eixler Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Batz & Bialas Young Talents yapmaktadır. Lukas Eixler, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Eixler'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Eixler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Eixler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Eixler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Eixler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2022 yılında SV Meppen

Lukas Eixler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Eixler şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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