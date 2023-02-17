Lukas Engel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Engel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Engel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukas Engel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lukas Engel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Engel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Engel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Engel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Engel 14 Aralık 1998 tarihinde Kastrup şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Lukas Ahlefeld Engel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Engel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Lukas Engel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Engel'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Lukas Engelboyu ve yaşı kaç

Lukas Engel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Engel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Lukas Engel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Engel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Fremad Amager

1 Şubat 2021 yılında Vejle BK

31 Ocak 2022 yılında Silkeborg IF

30 Haziran 2022 yılında Vejle BK

1 Temmuz 2022 yılında Silkeborg IF

Lukas Engel kimdir

Lukas Engel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Engel şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Lukas Engel nereli

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