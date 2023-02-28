Lukas Fabis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Fabis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Fabis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Fabis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Fabis 5 Mayıs 1998 tarihinde Nitra şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Fabiš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Fabis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM-PRO Players Agency s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Fabis'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Fabis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Fabis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Fabis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Fabis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Nitra

1 Temmuz 2021 yılında Ruzomberok

Lukas Fabis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Fabis şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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