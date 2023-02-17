Lukas Fadinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Fadinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Fadinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Fadinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Fadinger 27 Eylül 2000 tarihinde Weiz şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Fadinger Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GROW yapmaktadır. Lukas Fadinger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 11 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Lukas Fadinger'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Fadinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Fadinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Fadinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Fadinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Kasım 2008 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2015 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2016 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2017 yılında Sturm Graz II

1 Temmuz 2018 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2019 yılında SV Lafnitz

31 Temmuz 2020 yılında Sturm Graz

11 Eylül 2020 yılında TSV Hartberg

6 Ocak 2021 yılında SV Lafnitz

30 Haziran 2022 yılında TSV Hartberg

Lukas Fadinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Fadinger şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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