Lukas Fridrikas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Fridrikas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Fridrikas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Fridrikas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Fridrikas 30 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Fridrikas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Lukas Fridrikas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Fridrikas'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Fridrikas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Fridrikas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lukas Fridrikas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Fridrikas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2012 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2012 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2014 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2015 yılında USK Anif

1 Temmuz 2016 yılında Seekirchen

18 Ocak 2017 yılında Wiener Neustadt

11 Temmuz 2017 yılında SC/ESV Parndorf

26 Ocak 2018 yılında Wiener Neustadt

27 Ocak 2018 yılında FC Dornbirn

1 Ocak 2021 yılında FC Wacker

1 Ocak 2022 yılında A. Klagenfurt

28 Temmuz 2022 yılında A. Lustenau

Lukas Fridrikas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Fridrikas şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Admira Wacker Mödling (12/2006-), Red Bull Salzburg

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.