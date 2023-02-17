Lukas Gabbichler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Gabbichler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Gabbichler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Gabbichler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Gabbichler 12 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Gabbichler Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Lukas Gabbichler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Gabbichler'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Gabbichler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukas.gabbichler/?hl=de

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Lukas Gabbichler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Gabbichler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Lukas Gabbichler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Gabbichler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında SC Weiz Alt.

20 Mart 2012 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2013 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2014 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Ocak 2016 yılında Lebring

1 Temmuz 2017 yılında SC Weiz

1 Temmuz 2019 yılında TSV Hartberg

11 Ocak 2021 yılında Grazer AK 1902

Lukas Gabbichler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Gabbichler şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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