Lukas Genevicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Genevicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lukas Genevicius kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukas Genevicius ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.