Lukas Grgic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Grgic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Grgic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Grgic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Grgic 17 Ağu 1995 tarihinde Wels şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Grgic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Germania Sportagentur GmbH yapmaktadır. Lukas Grgic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Grgic'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Lukas Grgic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Grgic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lukas Grgic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Grgic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Wels

1 Temmuz 2012 yılında Hertha Wels

1 Temmuz 2013 yılında SV Wallern

1 Temmuz 2014 yılında LASK

21 Ağu 2017 yılında SV Ried

30 Haziran 2018 yılında LASK

19 Temmuz 2018 yılında SV Ried

1 Temmuz 2019 yılında WSG Tirol

27 Temmuz 2020 yılında LASK

18 Ocak 2022 yılında Hajduk Split

Lukas Grgic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Grgic şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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