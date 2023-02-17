Lukas Grozurek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Grozurek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Grozurek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukas Grozurek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lukas Grozurek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Grozurek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Grozurek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Grozurek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Grozurek 22 Aralık 1991 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Grozurek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer-Solutions yapmaktadır. Lukas Grozurek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Grozurek'nin First Vienna FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Grozurekboyu ve yaşı kaç

Lukas Grozurek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Grozurek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Lukas Grozurek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Grozurek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Wiener SC II

1 Temmuz 2008 yılında Wiener Sportklub

1 Temmuz 2010 yılında Rapid Wien II

1 Ocak 2012 yılında Rapid Wien

1 Ocak 2015 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2018 yılında Sturm Graz

7 Temmuz 2019 yılında Karlsruhe

30 Haziran 2020 yılında Sturm Graz

17 Eylül 2020 yılında SKN St. Pölten

27 Ocak 2021 yılında Dinamo Batumi

27 Ocak 2022 yılında First Vienna FC

Lukas Grozurek kimdir

Lukas Grozurek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Grozurek şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wiener Sportklub ab April 1998

Lukas Grozurek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lukas Grozurek nereli

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