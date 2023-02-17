Lukas Gugganig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Gugganig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Gugganig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Gugganig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Gugganig 14 Şubat 1995 tarihinde Spittal an der Drau şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Lukas Josef Gugganig şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Gugganig Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Lukas Gugganig, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Gugganig'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Gugganig Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukasgugge/

http://www.facebook.com/Marco-Caligiuri-342085579223611/?fref=ts

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Lukas Gugganig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Gugganig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Lukas Gugganig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Gugganig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2009 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2010 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2011 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2013 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2015 yılında FSV Frankfurt

1 Temmuz 2016 yılında Greuther Fürth

5 Temmuz 2019 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2022 yılında SCR Altach

Lukas Gugganig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Gugganig şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Gugganig Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Mühldorf (2002-2009), Red Bull Salzburg (2009-2013)

Avusturya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 12 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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