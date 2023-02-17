Lukas Gutlbauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Gutlbauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Gutlbauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Gutlbauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Gutlbauer 6 Aralık 2000 tarihinde Kirchdorf an der Krems şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Gutlbauer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Lukas Gutlbauer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Gutlbauer'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Gutlbauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Gutlbauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Gutlbauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Gutlbauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AKA SV Ried U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA SV Ried U16

1 Temmuz 2016 yılında AKA SV Ried U18

1 Temmuz 2017 yılında SV Ried II

1 Temmuz 2018 yılında SV Ried

1 Temmuz 2021 yılında FAC

30 Haziran 2022 yılında SV Ried

1 Temmuz 2022 yılında Wolfsberger AC

Lukas Gutlbauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Gutlbauer şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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