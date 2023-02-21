Lukas Hajek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Hajek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Hajek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Hajek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Hajek 11 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Hájek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Hajek Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Hajek'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukas Hajek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Hajek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Hajek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Hajek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hr. Kralove U19

1 Temmuz 2021 yılında Hr. Kralove B

Lukas Hajek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Hajek şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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