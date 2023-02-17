Lukas Haubenwaller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Haubenwaller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Haubenwaller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Haubenwaller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Haubenwaller 23 Nisan 2003 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Haubenwaller Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Skylar yapmaktadır. Lukas Haubenwaller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lukas Haubenwaller'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Lukas Haubenwaller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Haubenwaller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Haubenwaller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Haubenwaller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mart 2015 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2021 yılında SV Wehen U19

1 Temmuz 2022 yılında SC Neusiedl/See

11 Ocak 2023 yılında Young Violets

Lukas Haubenwaller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Haubenwaller şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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