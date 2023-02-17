Lukas Henikl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Henikl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Henikl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Henikl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Henikl 4 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Henikl Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RasenTalent yapmaktadır. Lukas Henikl, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Henikl'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukas Henikl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Henikl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Henikl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Henikl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2014 yılında Wieselburg J.

1 Temmuz 2016 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2018 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2020 yılında St. Pölten U18

3 Temmuz 2022 yılında SKU Amstetten

Lukas Henikl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Henikl şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Union Neuhofen/Ybbs (2010-)

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