Lukas Hrosso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Hrosso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Hrosso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Hrosso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Hrosso 19 Nisan 1987 tarihinde Nitra şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Hroššo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Hrosso Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lukas Hrosso'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Hrosso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Hrosso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Hrosso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Hrosso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FC Nitra

1 Ağustos 2011 yılında Slo. Bratislava

1 Ocak 2012 yılında FC Nitra

1 Temmuz 2013 yılında Slovan Liberec

13 Ocak 2016 yılında Dukla Prag

19 Ocak 2017 yılında FC Nitra

20 Ocak 2019 yılında Z. Sosnowiec

1 Temmuz 2019 yılında Cracovia

Lukas Hrosso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Hrosso şuan Cracovia takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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