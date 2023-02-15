Lukas Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukas Johansson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lukas Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Johansson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Johansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Johansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Johansson 13 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Johansson Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukas Johansson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 11 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Johansson'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Johanssonboyu ve yaşı kaç

Lukas Johansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lukas Johansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Lukas Johansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Johansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Utsikt. BK U19

11 Mart 2021 yılında Utsiktens BK

30 Temmuz 2022 yılında Assyriska BK

30 Kasım 2022 yılında Utsiktens BK

Lukas Johansson kimdir

Lukas Johansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Johansson şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lukas Johansson nereli

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