Lukas Jungwirth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Jungwirth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Jungwirth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Jungwirth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Jungwirth 30 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Jungwirth Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ONE ON ONE Sports Management yapmaktadır. Lukas Jungwirth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lukas Jungwirth'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Jungwirth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Jungwirth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Jungwirth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Jungwirth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2015 yılında LASK Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında FAL U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA OÖ U16

1 Haziran 2020 yılında Juniors OÖ

1 Ocak 2023 yılında LASK

Lukas Jungwirth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Jungwirth şuan LASK takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Jungwirth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSU Wartberg/Aist (04/2012-), LASK Linz

Avusturya U18 takımında 21 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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