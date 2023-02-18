Lukas Kacavenda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Kacavenda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Kacavenda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Kacavenda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Kacavenda 2 Mart 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Lukas Kačavenda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Kacavenda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Lukas Kacavenda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 29 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Kacavenda'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lukas Kacavenda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Kacavenda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lukas Kacavenda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Kacavenda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb Jgd

31 Ağu 2017 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2020 yılında Lokomotiva U19

29 Mart 2021 yılında NK Lokomotiva

Lukas Kacavenda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Kacavenda şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Lukas Kacavenda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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