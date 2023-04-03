Lukas Kirkegaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Kirkegaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Kirkegaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lukas Kirkegaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lukas Kirkegaard 19 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Lukas Emil Kirkegaard şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lukas Kirkegaard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukas Kirkegaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Kirkegaard'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lukas Kirkegaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lukas Kirkegaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Viborg FF U19
Lukas Kirkegaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lukas Kirkegaard şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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