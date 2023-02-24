Lukas Klemenz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Klemenz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Klemenz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Klemenz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Klemenz 24 Eylül 1995 tarihinde Neu-Ulm şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Klemenz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. Lukas Klemenz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Klemenz'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Klemenz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Klemenz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Klemenz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Klemenz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Odra Opole

1 Temmuz 2013 yılında Valenciennes B

30 Ocak 2015 yılında Korona Kielce

30 Haziran 2015 yılında Valenciennes B

10 Temmuz 2015 yılında GKS Belchatow

11 Temmuz 2016 yılında Olimpia Grudz.

1 Temmuz 2017 yılında GKS Katowice

1 Temmuz 2018 yılında Jagiellonia

21 Ocak 2019 yılında Wisla Krakow

28 Ocak 2021 yılında Honvéd

Lukas Klemenz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Klemenz şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Klemenz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sparta Prudnik, Fortuna Głogówek, Pomologia Prószków

Polonya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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