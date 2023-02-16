Lukas Kruger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Kruger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Kruger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukas Kruger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lukas Kruger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Kruger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Kruger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Kruger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Kruger 20 Ocak 2000 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Lukas Felix Krüger şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Kruger Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMG GmbH yapmaktadır. Lukas Kruger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Kruger'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Krugerboyu ve yaşı kaç

Lukas Kruger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Kruger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Lukas Kruger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Kruger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında RB Leipzig Alt.

1 Temmuz 2016 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2017 yılında RB Leipzig U19

9 Temmuz 2019 yılında BFC Dynamo

31 Temmuz 2020 yılında SV Meppen

1 Temmuz 2022 yılında FSV Zwickau

Lukas Kruger kimdir

Lukas Kruger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Kruger şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC St. Pauli (-2015), RasenBallsport Leipzig (2015-2019)

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Lukas Kruger nereli

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