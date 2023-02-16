Lukas Kunze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Kunze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Kunze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Kunze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Kunze 14 Haziran 1998 tarihinde Bielefeld şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Kunze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Haspel Sportconsulting yapmaktadır. Lukas Kunze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Kunze'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Kunze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Kunze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Kunze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Kunze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2015 yılında SV Rödingh. U19

1 Temmuz 2017 yılında SV Rödinghausen

1 Temmuz 2021 yılında Osnabrück

Lukas Kunze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Kunze şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

VfL Theesen (2008-2014), FC Schalke 04 (2014-2015), SV Rödinghausen (2015-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.