Lukas Leginus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Leginus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Leginus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Leginus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Leginus 24 Nisan 2000 tarihinde Veľký Biel şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Leginus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Leginus Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Leginus'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukas Leginus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Leginus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Leginus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Leginus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2018 yılında Dunajska U19

30 Haziran 2019 yılında Slovan B

15 Temmuz 2019 yılında STK Samorin

6 Eylül 2022 yılında Dunajska Streda

31 Mayıs 2023 yılında STK Samorin

Lukas Leginus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Leginus şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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