Lukas Lerager kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Lerager Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Lerager adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Lerager Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Lerager 12 Temmuz 1993 tarihinde Gladsaxe şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Lukas Reiff Lerager şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Lerager Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Lukas Lerager, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Lerager'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lukas Lerager Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lerager12/?hl=it

Lukas Lerager Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Lerager isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lukas Lerager Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Lerager futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Akademisk U19

1 Temmuz 2011 yılında Akademisk BK

19 Temmuz 2013 yılında Viborg FF

1 Temmuz 2016 yılında Zulte Waregem

1 Temmuz 2017 yılında G. Bordeaux

29 Ocak 2019 yılında Genoa

30 Haziran 2019 yılında G. Bordeaux

1 Temmuz 2019 yılında Genoa

1 Şubat 2021 yılında FC Kopenhag

30 Haziran 2022 yılında Genoa

1 Temmuz 2022 yılında FC Kopenhag

Lukas Lerager Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Lerager şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Lukas Lerager Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka takımında 18 numaralı formasıyla 6 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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