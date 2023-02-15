Lukas Lilja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Lilja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Lilja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Lilja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Lilja 11 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Lilja Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukas Lilja, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lukas Lilja'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Lilja Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lukas Lilja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Lilja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Lilja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Skövde AIK

Lukas Lilja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Lilja şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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