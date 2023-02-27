Lukas Logi Heimisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Logi Heimisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Logi Heimisson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Logi Heimisson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Logi Heimisson 4 Nisan 2003 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Logi Heimisson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Starting 11 Football Agency yapmaktadır. Lukas Logi Heimisson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lukas Logi Heimisson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2026 tarihinde bitmektedir.

Lukas Logi Heimisson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Logi Heimisson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Logi Heimisson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Logi Heimisson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mayıs 2019 yılında Fjölnir

31 Ağustos 2021 yılında Empoli U19

12 Mayıs 2022 yılında Fjölnir

3 Şubat 2023 yılında Valur

Lukas Logi Heimisson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Logi Heimisson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Lukas Logi Heimisson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U16 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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