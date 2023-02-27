Lukas Logi Heimisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Logi Heimisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Logi Heimisson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukas Logi Heimisson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lukas Logi Heimisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Logi Heimisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Logi Heimisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Logi Heimisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Logi Heimisson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Logi Heimisson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Logi Heimisson 4 Nisan 2003 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Logi Heimisson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Starting 11 Football Agency yapmaktadır. Lukas Logi Heimisson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lukas Logi Heimisson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2026 tarihinde bitmektedir.

Lukas Logi Heimisson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Logi Heimisson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Lukas Logi Heimisson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Logi Heimisson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mayıs 2019 yılında Fjölnir

31 Ağustos 2021 yılında Empoli U19

12 Mayıs 2022 yılında Fjölnir

3 Şubat 2023 yılında Valur

Lukas Logi Heimisson kimdir

Lukas Logi Heimisson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Logi Heimisson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Lukas Logi Heimisson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U16 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lukas Logi Heimisson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Soon Min Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soon Min Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Soon Min Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soon Min Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valdimar Dadi Saevarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdimar Dadi Saevarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valdimar Dadi Saevarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valdimar Dadi Saevarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bit Garam Yoon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bit Garam Yoon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bit Garam Yoon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bit Garam Yoon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rurik Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rurik Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rurik Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rurik Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi