Lukas Macher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Macher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Macher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Macher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Macher 13 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Macher Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukas Macher, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Lukas Macher'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Macher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Macher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Macher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Macher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AKA Kapfenberg

1 Ocak 2019 yılında Rapid/KSV III

1 Ocak 2020 yılında Kapfenberg II

1 Ağu 2020 yılında SV Kapfenberg

Lukas Macher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Macher şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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