Lukas Mai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Mai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Mai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukas Mai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lukas Mai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Mai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Mai

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Mai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Mai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Mai 31 Mart 2000 tarihinde Dresden şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lars Lukas Mai şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Mai Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Lukas Mai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Mai'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lukas Mai Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukas__mai/

Lukas Maiboyu ve yaşı kaç

Lukas Mai Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lukas Mai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lukas Mai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Mai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2015 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2017 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2018 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2019 yılında Bayern

21 Temmuz 2020 yılında Darmstadt 98

30 Haziran 2021 yılında Bayern

1 Temmuz 2021 yılında W. Bremen

30 Haziran 2022 yılında Bayern

1 Temmuz 2022 yılında FC Lugano

Lukas Mai kimdir

Lukas Mai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Mai şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dynamo Dresden (-2014), FC Bayern München (2014-2018)

Lukas Mai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U20 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 4 numaralı formasıyla 22 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 4 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Lukas Mai nereli

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