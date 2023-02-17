Lukas Malicsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Malicsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Malicsek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Malicsek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Malicsek 6 Haziran 1999 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Malicsek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Lukas Malicsek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Lukas Malicsek'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukas Malicsek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Malicsek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Malicsek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Malicsek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2009 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2014 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2016 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2017 yılında Admira Wacker

6 Temmuz 2019 yılında SV Horn

31 Temmuz 2020 yılında Admira Wacker

Lukas Malicsek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Malicsek şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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