Lukas Masek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Masek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Masek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Masek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Masek 8 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Mašek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Masek Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Masek'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lukas Masek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Masek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Masek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Masek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında M. Boleslav U19

1 Temmuz 2021 yılında Mlada Boleslav

Lukas Masek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Masek şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Masek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Mladá Boleslav (2011 - 2021)

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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