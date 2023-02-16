Lukas Mazagg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Mazagg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Mazagg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Mazagg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Mazagg 25 Aralık 1999 tarihinde Glurns şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Mazagg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FiedSports yapmaktadır. Lukas Mazagg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Mazagg'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Mazagg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Mazagg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Mazagg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Mazagg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Würzb. Ki. U19

1 Temmuz 2018 yılında Würzb. Kick. II

1 Temmuz 2019 yılında W. Burghausen

31 Ocak 2021 yılında Bayern Alzenau

30 Haziran 2021 yılında W. Burghausen

1 Temmuz 2022 yılında SV Meppen

Lukas Mazagg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Mazagg şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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