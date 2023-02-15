Lukas Minter Wettergren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Minter Wettergren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Minter Wettergren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Minter Wettergren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Minter Wettergren 28 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Minter Wettergren Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Lukas Minter Wettergren, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Minter Wettergren'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukas Minter Wettergren Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lukas Minter Wettergren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Minter Wettergren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Minter Wettergren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Trelleborg U19

1 Ocak 2022 yılında Trelleborg

Lukas Minter Wettergren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Minter Wettergren şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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