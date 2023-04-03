Lukas Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Miranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lukas Miranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lukas Miranda 7 Ekim 2004 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. İsviçre,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Lukas Miranda Ressurreicão şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lukas Miranda Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Miranda'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Lukas Miranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lukas Miranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Ağustos 2018 yılında FC Dietikon J
1 Temmuz 2019 yılında GC Zürich U16
14 Temmuz 2020 yılında Blue Stars ZH
1 Temmuz 2021 yılında FC Wil II
Lukas Miranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lukas Miranda şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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