Lukas Muhl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Muhl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Muhl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Muhl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Muhl 27 Ocak 1997 tarihinde Zwiesel şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Muhl Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Lukas Muhl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Muhl'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Muhl Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukas_muehl28/

Lukas Muhl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Muhl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lukas Muhl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Muhl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Nürnberg Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Nürnberg U16

1 Temmuz 2013 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2014 yılında Nürnberg U19

26 Ocak 2016 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2016 yılında Nürnberg

20 Temmuz 2021 yılında Austria Wien

Lukas Muhl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Muhl şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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